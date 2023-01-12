FT: США давят на Сербию и Косово для пресечения «метастаз насилия»

Пресс-служба американского Госдепартамента объяснила активизацию политического давления на Белград и Приштину со стороны Вашингтона.

12 января информагентство Financial Times взяло интервью у сотрудника Госдепа Дерека Шолле, который утверждает, что американское правительство действительно усилило давление на власти Косово и Сербии, поскольку эскалация в регионе могла стать причиной "метастаз насилия".

Шолле выразил уверенность, что конфликт между сербскими и косоварскими войсками может развернуться стремительно из-за того, что протестующие выстраивали баррикады в Косово.