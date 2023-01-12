Картаполов выступив против военных сборов для всей молодёжи РФ

Лидер думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости всеобщих военных сборов российской молодёжи.

Представитель Госдумы РФ Андрей Картаполов дал интервью журналистам газеты "РБК", где публично заявил, что считает бессмысленным учреждение всеобщих военных сборов для российской молодёжи из-за спецоперации в Украине.

По мнению Картаполова, актуальных мобилизационных резервов России достаточно для выполнения любых оперативных и внеплановых задач, ввиду чего молодое российское население не должно "прогоняться" через принудительные сборы.