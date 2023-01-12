Ниинистё: Финляндия даст Киеву немного танков Leopard из-за страха перед РФ

Финский президент Саули Ниинистё объявил отказ Хельсинки передавать Украине большое количество танков Leopard немецкого производства.

12 января информагентство STT опубликовало интервью с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который публично заявил, что Хельсинки готовы передать украинским войскам танки Leopard в небольшом количестве, если другие западные государства согласятся на поставку подобных машин Киеву.

При этом Ниинистё отметил, что Хельсинки поставят ВСУ лишь незначительно число танков Leopard, поскольку Финляндия граничит с Россией и сама нуждается в данной технике. Известно, что на балансе финской армии есть 200 танков "Леопард".