В Польше массово увольняются полицейские

Портал Tvn24.pl сообщает, что в этом году полицию могут покинуть до 7000 человек. Наиболее сложная ситуация сложится в крупных городах.

"Первая основная причина - экономическая. Второе — осознание того, что хорошо в полициуже было, шансов на улучшение нет и она идет на дно", катастрофа", — рассказал информатор портала, полицейский, ушедший со службы после 19 лет.

Пресс-секретарь Главного управления полиции Мариуш Цярка сообщил tvn24.pl, что пока нет данных о желающих уйти на пенсию. На этой неделе начальники полиции со всей страны собрались в Полицейской академии в Щитно, но они также не располагали подобными данными.

"На конец ноября прошлого года об уходе заявили 5200 офицеров. По более поздним оценкам, сделанным в Главном управлении полиции, по всей стране уволились около 6000 человек. Мы надеемся, что многие коллеги изменят свое мнение", - отметил офицер штаба полиции, которого цитирует tvn24.pl.

По имеющимся данным руководство полиции надеется, что предложенное увеличение МВД и администрации убедит полицейских остаться на службе. В свою очередь, по оценке другого собеседника портала, на пенсию по всей стране могут выйти до 7 тысяч человек.

К этому надо прибавить количество вакансий на конец года, то есть может не хватать 10 000 офицеров.