Турция отменила визит спикера парламента Швеции из-за акции РПК
2023-01-12 21:14
Правительство Турции приняло решение об отмене визита главы шведского парламента из-за протестной акции в Стокгольме.
Ряд информационных агентств со ссылкой на инсайдера в правительстве Турции уведомляет, что визит спикера парламента Швеции в эту страну отменён по одностороннему решению администрации Анкары в связи с акцией Рабочей партии Курдистана в Стокгольме, состоявшейся накануне.
Советник Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что члены запрещённой в Турции организации Рабочая партия Курдистана устроили митинг в шведской столице, где оскорбляли турецкого президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей