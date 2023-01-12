Турция отменила визит спикера парламента Швеции из-за акции РПК

Правительство Турции приняло решение об отмене визита главы шведского парламента из-за протестной акции в Стокгольме.

Ряд информационных агентств со ссылкой на инсайдера в правительстве Турции уведомляет, что визит спикера парламента Швеции в эту страну отменён по одностороннему решению администрации Анкары в связи с акцией Рабочей партии Курдистана в Стокгольме, состоявшейся накануне.

Советник Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что члены запрещённой в Турции организации Рабочая партия Курдистана устроили митинг в шведской столице, где оскорбляли турецкого президента.