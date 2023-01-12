Станция «Льва Толстого» в метро Киева получила новое название

Издание "Страна.ua" сообщило о переименовании киевской станции метро "Льва Толстого".

12 января журналисты газеты "Страна.ua" сообщили, что в Украине завершилось общенациональное голосование, участники которого приняли решение о переименовании станции "Льва Толстого" в метро Киева в "Площадь Украинских Героев".

Также было принято решение переименовать станцию "Дружба Народов" в "Зверинецкую", а станцию "Проспект Правды", которая всё ещё находится в процессе строительства - в "Варшавскую".