Палата Представителей США запретила продавать нефть КНР из стратрезерва

Американская Палата Представителей согласовала запрет на продажу нефти Китаю из стратегического резерва страны.

Вечером четверга в Палате Представителей при Конгрессе Соединённых Штатов прошло голосование, по итогам которого 331 сенатор высказался против продажи нефти Китайской Народной республике из американского стратегического резерва. Известно, что инициативу не поддержали 97 членов Палаты.

По данным ряда СМИ, решение Палаты Представителей запретить продажу "чёрного золота" Китаю из собственного стратрезерва является низкие запасы данного ресурса в США.