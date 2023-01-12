1200 человек будут привлечены к ответственности за беспорядки в Бразилии, им грозит до 30 лет тюрьмы

Ожидается, что более 1200 человек услышат официальные обвинения в связи с недавними беспорядками в бразильской столице. Об этом сообщили местные органы юстиции.

1500 человек были задержаны после того, как сторонники бывшего крайне правого президента Жаира Болсонару штурмовали правительственные здания. Им грозит до 30 лет колонии строгого режима.

У судей есть пять дней, чтобы предъявить обвинения задержанным. По данным властей, большинству задержанных после беспорядков в столице будут предъявлены официальные обвинения. Президент Бразилии также объявил о суровых наказаниях для организаторов беспорядков.

Адвокаты говорят, что им могут быть предъявлены следующие обвинения: преступления против государства и демократических институтов, а также уничтожение имущества. По данным BBC, участники беспорядков могут быть приговорены к 15 годам колонии строгого режима или даже к 30 годам по обвинению в терроризме.

Напомним, что в воскресенье, 8 января тысячи сторонников президента Жаира Болсонару, проигравшего на недавних выборах, штурмовали здания Конгресса, Верховного суда и президентского дворца.