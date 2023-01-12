Сотрудники МЧС Севастополя извлекли мину времён ВОВ из мусорного бака

Пресс-служба МЧС России сообщила об обнаружении мины военного времени в одном из севастопольских мусорных баков.

12 января Министерства чрезвычайных ситуаций РФ обнародовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сегодня на территории Севастополя в мусорном баке был обнаружен предмет, позднее идентифицированный как миномётная мина ММ-82 времён Великой отечественной войны.

Спасатели аккуратно извлекли взрывоопасный объект из мусорного бака, после чего он был сопровождён на военный полигон для контролируемого уничтожения.