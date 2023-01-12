Асад: Сирия поддерживает спецоперацию армии России в Украине
2023-01-12 21:30
Президент Сирии Башар Асад утверждает, что власти его государства поддерживают российскую спецоперацию.
В четверг сирийский лидер Башар Асад провёл личные переговоры с российским политиком Александром Лаврентьевым, где публично заявил, что Дамаск поддерживает начатую Владимиром Путиным спецоперацию в Украине, поскольку её целью является защита мирного населения республик Донбасса.
Также Асад отметил, что сейчас зарубежные СМИ ведут информационную войну в отношении официальной Москвы, однако Сирия стойко придерживается своей позиции о поддержке выбранного Россией курса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей