Верховная рада Украины разрешила иностранцам служить в Нацгвардии и ВСУ

Украинская Верховная рада приняла закон, позволяющий иностранным гражданам служить в вооружённых силах Украины.

Сотрудник парламента Украины Алексей Гончаренко опубликовал новый пост в соцсетях, где сообщил, что сегодня депутаты Верховной рады утвердили законопроект, разрешающий иностранцам вступать в украинскую Национальную гвардию и Вооружённые силы. По данным Гончаренко, также иностранные граждане могут служить в нацбатальоне "Азов", признанном террористическим в России.

Алексей Гончаренко отмечает, что за принятие данного законопроекта выступил 321 представитель Верховной рады, о чём свидетельствуют данные на сайте Владимира Зеленского.