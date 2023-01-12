Минюст США назначил прокурора для расследования дела «бумаг Байдена»

Американское Министерство юстиции инициировало расследование инцидента с обнаружением секретной документации в личном кабинете Джо Байдена.

Пресс-служба Минюста Соединённых Штатов уведомляет, что ведомство начало расследование дела Джо Байдена, который был уличён в ненадлежащем хранении секретных разведданных об Украине, Британии и Иране в собственном кабинете. В пресс-релизе Министерства юстиции США отмечается, что Байден не имел права хранить эти бумаги.

Известно, что спикер американской Палаты Представителей Кевин Маккарти также осудил Джозефа Байдена за сокрытие тайной документации, призвав расследовать случай.