Дональд Трамп-младший утверждает, что актуальное американское правительство сознательно наращивает собственные долговые обязательства для поддержки Киева.

12 января сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший написал новый пост в социальных сетях, где заявил, что пришедшая к власти в стране демократическая партия готова взять долг в размере ста тридцати миллиардов долларов, потратив их на помощь Украине, в то время как Вашингтон игнорирует проблемы в национальной медицине и авиаперевозках.

Примечательно, что недавно в Соединённых Штатов отметили свыше 1200 авиарейсов из-за резкого сбоя в системе навигации, причины которого не установлены до сих пор.