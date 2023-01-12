Финляндия выразила готовность передать Украине танки Leopard

Финляндия передаст Украине часть своих танков Leopard, если в Европе будет создана совместная коалиция по этому вопросу. С таким заявлением выступил президент Саули Ниинисте, сообщает Reuters.

Президент Финляндии заявил, что если европейские страны договорятся и совместно передадут Киеву немецкие Leopard, Финляндия также примет в этом участие.

В то же время Ниинисте отметил, что количество танков, которые его страна может передать Украине, будет невелико, так как Финляндия граничит с Россией и до сих пор не является членом НАТО.

Ранее группа депутатов финского парламента призвала правительство начать поставки танков Leopard в Украину.

Польша первой согласилась на передачу танков Украине в составе международной коалиции.