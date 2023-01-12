Науседа: Украина надеется на переговоры по вступлению в ЕС в 2023 году
2023-01-12 21:52
12 января президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в течение нынешнего года администрация Киева надеется поучаствовать в переговорах по евроинтеграции Украины.
Вечером четверга литовский президент Гитанас Науседа дал интервью телеканалу LRT, где заявил, что Владимир Зеленский рассчитывает на старт переговоров по евроинтеграции Украины в течение 2023 года.
По данным Науседа, Киеву проводит масштабную работу в сфере противодействия коррупции, соблюдения прав меньшинств страны, реформации конституционных законов и прочих областях, совершенствование которых является обязательным условием для членства Украины в Европейском Союзе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей