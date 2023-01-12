Зеленский: Киев быстро снабжает ВСУ боеприпасами в Соледаре и Артемовске

Владимир Зеленский заверил, что украинские войска в Артёмовске и Соледаре своевременно получают боевые снаряды.

Вечером 12 января Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинским гражданам, где сообщил, что группировка вооружённых сил Украины в Соледаре и Артёмовске "быстро и оперативно" получает необходимую помощь в виде поставок боеприпасов для продолжения сражений с российскими войсками.

Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его подчинённые установили контроль над центром Соледара и соляными шахтами города, уничтожив 500 солдат ВСУ в котле на территории данного населённого пункта.