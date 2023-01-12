Друзья беспокоятся о Джеке Николсоне: Его разум угасает

Знаменитый актер Джек Николсон завершил актерскую карьеру ролью в комедии 2010 года "Как знать", но в последнее время перестал появляться на публике.

В последний раз его видели на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе в октябре 2021 года. Он также не поддерживает связь со своими друзьями. Они опасаются, что Николсон повторит судьбу Марлона Брандо, умершего отшельником и подозревают, что звезда борется с деменцией.

Друзья Джека Николсона в интервью Radar Online признаются, что 85-летняя звезда не выходит из дома. Он живет в роскошном особняке на Малхолланд Драйв в Беверли-Хиллз.

Вероятно, актер живет один. За ним ухаживают младший сын Рэй и дочь Лоррейн (у актера шестеро детей от пяти женщин). Говорят, что дети — его единственная связь с миром.

Друзей Николсона волнует еще одна проблема - физически он в порядке, но разум его подводит.

"Очень грустно, что такой талантливый актер, как Джек, уходит из жизни вот так", - говорит его знакомая.

Есть подозрения, что звезда страдает деменцией и именно это заболевание вынудило его уйти из кино в возрасте 73 лет.