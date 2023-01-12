16-летний подросток в США трижды выстрелил в голову подружке, ему грозит 60 лет тюрьмы

В США 14-летний подросток выстрелил в голову своей девушке, когда та пыталась с ним расстаться. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство и хранении оружия. Он ответит за свои поступки как взрослый.

Жертва - Джазлин Джонс. Девушка рассказала, что в воскресенье, 8 января встретилась со своим бойфрендом Элией Олсон. Они шли по железнодорожным путям в городке Расин (примерно в 25 км к югу от Милуоки), штат Висконсин. Когда девушка сказала парню, что хочет с ним расстаться, он достал пистолет и направил его ей в голову.

"Ты должна умереть", — сказал подросток.

Затем он произвел не менее трех выстрелов и скрылся. Несмотря на ранения в голову, Джазлин побежала. Недалеко от места происшествия она остановила водителя, который отвез ее в больницу, сообщает New York Post.

Джазлин отправили прямо в операционную. Одна из пуль прошла через левую скулу и застряла в шее, рядом с сонной артерией. Она также потеряла глаз. Девушку ждет еще серия операций.

Элия ​​Олсон признался, что подстрелил свою девушку, сообщает Fox6. Полиция арестовала подростка, когда он был в гостях у своего друга. Офицеры изъяли пистолет 22-го калибра и два магазина. Они также нашли окровавленную одежду и обувь. Ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство и хранении оружия. Подростку грозит до 60 лет лишения свободы. Его будут судить как взрослого.