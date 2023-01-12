Пентагон: США научат ВСУ пользоваться БМП Bradley за «недели»

Пресс-служба Пентагона утверждает, что в ближайшее время американские инструкторы начнут обучение украинских солдат использованию боевых машин пехоты Bradley.

Вечером 12 января Министерство обороны Соединённых Штатов опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что уже на следующей неделе солдат вооружённых сил Украины начнут обучать использованию боевых машин пехоты Bradley, которые будут поставлены Киеву в рамках нового пакета военной помощи от Вашингтона.

Также в Пентагоне отметили, что обучение бойцов армии Украины применению БМП Bradley в зоне боевых действий займёт "недели", а не месяцы, как говорят некоторые аналитики.