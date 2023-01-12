Зеленский пообещал быстрые и беспрерывные поставки боеприпасов в Бахмут и Соледар
2023-01-12 23:19
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боеприпасы в Бахмут будут поставляться быстро и беспрерывно.
Он отметил, что сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась обстановка на фронте.
Особое внимание уделялось боям, которые идут в Соледаре и Бахмуте. По его словам, в обоих городах украинские военные будут обеспечены всем необходимым.
По информации издания Wall Street Journal, украинские и западные аналитики считают, что ВСУ следует оставить Артемовск (Бахмут).
Опубликовано: Светлана Репина