Зеленский пообещал быстрые и беспрерывные поставки боеприпасов в Бахмут и Соледар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боеприпасы в Бахмут будут поставляться быстро и беспрерывно.

Он отметил, что сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась обстановка на фронте.

Особое внимание уделялось боям, которые идут в Соледаре и Бахмуте. По его словам, в обоих городах украинские военные будут обеспечены всем необходимым.

По информации издания Wall Street Journal, украинские и западные аналитики считают, что ВСУ следует оставить Артемовск (Бахмут).