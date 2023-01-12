Президент Сирии Асад поддержал российскую спецоперацию на Украине
2023-01-12 23:24
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна поддерживает проведение российской спецоперации на Украине.
Он сказал, что сейчас в мире идет мощная информационная и политическая борьба, поэтому позиция страны по поводу СВО должна быть четкой.
Асад сделал это заявление во время встречи со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым.
Сам Лаврентьев отметил, что Сирия занимала конструктивную позицию с самого начала спецоперации РФ на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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