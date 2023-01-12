В США назначили спецпрокурора для расследования по секретным документам, хранившимся у Байдена

Глава американского Минюста Меррик Гарланд сообщил, что ведомство назначило спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами, которые хранились у президента Байдена.

Документы были найдены в офисе, где работал Джо Байден, когда занимал должность вице-президента.

Гарланд пояснил, что расследование проводится по факту несанкционированного хранения или удаления секретных документов.

Ранее CNN сообщило, что в документах содержались данные разведки об Украине, Иране, Великобритании.