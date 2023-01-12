IAR: Германия направляет на границу Польши с Украиной сотни военных для обслуживания систем ПРО Patriot
2023-01-12 23:46
Агентство IAR сообщает, что Германия направляет несколько сотен военнослужащих в Польшу для обслуживания ПРО Patriot.
Военные будут находиться на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной.
Германия планирует перевести в Польшу 12 установок противоракетной обороны Patriot.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в США начнется обучение украинских военных работе с данными системами. ВСУ планируют задействовать Patriot уже этой весной.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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