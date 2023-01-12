IAR: Германия направляет на границу Польши с Украиной сотни военных для обслуживания систем ПРО Patriot

APS
2023-01-12 23:46

Агентство IAR сообщает, что Германия направляет несколько сотен военнослужащих в Польшу для обслуживания ПРО Patriot.

Военные будут находиться на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной. 

Германия планирует перевести в Польшу 12 установок противоракетной обороны Patriot. 

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в США начнется обучение украинских военных работе с данными системами. ВСУ планируют задействовать Patriot уже этой весной. 

Опубликовано: Светлана Репина











Новости СМИ2