Райдер: страны-доноры помощи Украине обсудят поставки ПВО Киеву
Сотрудник Пентагона Патрик Райдер утверждает, что представители предоставляющих Украине военную поддержку стран соберутся для обсуждения новых пакетов помощи ВСУ.
13 января представитель пресс-службы Министерства обороны Соединённых Штатов Патрик Райдер заявил, что в ближайшее время члены правительств более пятидесяти стран соберутся на немецкой военной базе Рамштайн под предводительством шефа Пентагона Ллойда Остина. Ожидается, что мероприятие пройдёт на следующей неделе.
По данным Райдера, ключевой темой для обсуждения во время собрания в Рамштайне будет поставка тяжёлой бронированной техники и систем противовоздушной обороны украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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