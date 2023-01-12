Wintershall Dea: в дельте Нила обнаружены залежи газа

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea сообщила об обнаружении залежей газа в дельте Нила.

По информации компании, газ был обнаружен в разведочном блоке Восточный Даманхул, который находится в прибрежной части дельты.

Wintershall Dea вместе с партнерами планирует изучить возможности разработки этих залежей.

Wintershall Dea – это частная нефтегазовая компания, которая работает в Северной Африке, России, Латинской Америке, а также в Северной Европе и на Ближнем Востоке.