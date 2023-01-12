Кирби: США продолжат оказывать военную помощь Украине
Советник Байдена по нацбезопасности Джон Кирби заверил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву.
Во время вечернего брифинга в американском Белом доме Джон Кирби публично заявил, что в течение прошлой недели Соединённые Штаты утвердили пакет военной помощи для Украины на рекордную сумму в три миллиарда долларов, который включает в себя поставки ракетных систем украинским войскам.
По данным Кирби, после анонса последнего пакета поддержки для Киева США не прекратят оказывать военную и финансовую помощь вооружённым силам Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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