Кирби: США продолжат оказывать военную помощь Украине

Советник Байдена по нацбезопасности Джон Кирби заверил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву.

Во время вечернего брифинга в американском Белом доме Джон Кирби публично заявил, что в течение прошлой недели Соединённые Штаты утвердили пакет военной помощи для Украины на рекордную сумму в три миллиарда долларов, который включает в себя поставки ракетных систем украинским войскам.

По данным Кирби, после анонса последнего пакета поддержки для Киева США не прекратят оказывать военную и финансовую помощь вооружённым силам Украины.