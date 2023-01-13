Информационное агентство The Telegraph утверждает, что работающие на Москву хакеры якобы атаковали британскую почтовую службу.

13 января периодическое издание The Telegraph сообщило, что 11 декабря на почтовую службу Великобритании была совершена хакерская атака, которая нарушила способность адресантов отправлять посылки за рубеж и внутри страны. По данным Telegraph, за кибератакой стоит группировка LockBit, которая якобы имеет прямое отношение к российскому правительству.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опровергает причастность Кремля к деятельность LockBit, отмечая, что западные СМИ нередко обвиняют России в киберпреступлениях.