Белый дом: секретные документы попали в офис и домой к Байдену по ошибке
2023-01-13 00:06
В Белом доме заявили, что секретные документы, найденные у Джо Байдена, попали к нему по ошибке.
Юридический советник президента Ричард Заубер пообещал сотрудничество администрации Байдена с назначенным спецпрокурором.
Сам Байден признался, что у него дома в личной библиотеке хранились секретные документы.
Ранее агентство Reuters сообщило, что секретные документы были найдены в гараже дома Джо Байдена в штате Дэлавэр, а также в комнате, примыкающей к гаражу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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