Белый дом: секретные документы попали в офис и домой к Байдену по ошибке

В Белом доме заявили, что секретные документы, найденные у Джо Байдена, попали к нему по ошибке.

Юридический советник президента Ричард Заубер пообещал сотрудничество администрации Байдена с назначенным спецпрокурором.

Сам Байден признался, что у него дома в личной библиотеке хранились секретные документы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что секретные документы были найдены в гараже дома Джо Байдена в штате Дэлавэр, а также в комнате, примыкающей к гаражу.