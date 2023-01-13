Канцлер Австрии Нехаммер поддержал вступление Косово в Евросоюз

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался в поддержку вступления непризнанной республики Косово в Евросоюз.

Соответствующее заявление он сделал послед встречи с главой Косово Альбином Курти.

Нехаммер заявил, что Австрия поддерживает усилия Косово по присоединению к Евросоюзу, а также к Совету Европы.

При этом он признал, что в самом Евросоюзе нет единства по данному вопросу, но Австрия будет работать над изменением позиции в пользу Приштины.