Канцлер Австрии Нехаммер поддержал вступление Косово в Евросоюз
2023-01-13 00:11
Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался в поддержку вступления непризнанной республики Косово в Евросоюз.
Соответствующее заявление он сделал послед встречи с главой Косово Альбином Курти.
Нехаммер заявил, что Австрия поддерживает усилия Косово по присоединению к Евросоюзу, а также к Совету Европы.
При этом он признал, что в самом Евросоюзе нет единства по данному вопросу, но Австрия будет работать над изменением позиции в пользу Приштины.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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