США направляют военную технику в Дании для переброски в Восточную Европу

APS
2023-01-13 00:15

На следующей неделе в Дании ожидают прибытия американской военной техники, которая впоследствии будет переброшена в страны Восточной Европы.

Сообщается, что эти действия выполняются в рамках плановой ротации. Речь идет о 600 единицах американской военной техники.

Ротация производится по программе «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).

Соединенные Штаты впервые используют датский порт Орхус для приема военной техники в рамках ротации.

Опубликовано: Светлана Репина











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