США направляют военную технику в Дании для переброски в Восточную Европу
2023-01-13 00:15
На следующей неделе в Дании ожидают прибытия американской военной техники, которая впоследствии будет переброшена в страны Восточной Европы.
Сообщается, что эти действия выполняются в рамках плановой ротации. Речь идет о 600 единицах американской военной техники.
Ротация производится по программе «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).
Соединенные Штаты впервые используют датский порт Орхус для приема военной техники в рамках ротации.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
По фото, выложенным в соцсетях, можно многое понять об их владельце
Многие люди любят делиться своими снимками. Но кто-то увлекается селфи, кому-то ближе природные пейзажи, а другие всем показывают своих детей. Психологи рассказали, как по этим фото можно определить ключевые черты личности.Подробнее...
-
-