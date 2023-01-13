Посольство США в РФ отказалось комментировать освобождение Дадли
Пресс-служба американского посольства в Москве не стала разглашать подробности выхода на свободу гражданина США Тейлора Дадли.
Официальные представители посольства Соединённых Штатов в Москве пообщались с журналистами издания "РИА Новости", сообщив им, что в ведомстве знают об инциденте с американцем Тейлором Дадли, являющимся ветераном военно-морских сил США, однако не будут комментировать детали его выхода на свободу.
Известно, что накануне Дадли попытался попасть в Калининград с территории Польши якобы для посещения музыкального фестиваля, но был задержан российскими пограничниками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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