Посольство США в РФ отказалось комментировать освобождение Дадли

Пресс-служба американского посольства в Москве не стала разглашать подробности выхода на свободу гражданина США Тейлора Дадли.

Официальные представители посольства Соединённых Штатов в Москве пообщались с журналистами издания "РИА Новости", сообщив им, что в ведомстве знают об инциденте с американцем Тейлором Дадли, являющимся ветераном военно-морских сил США, однако не будут комментировать детали его выхода на свободу.

Известно, что накануне Дадли попытался попасть в Калининград с территории Польши якобы для посещения музыкального фестиваля, но был задержан российскими пограничниками.