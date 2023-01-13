В Ростове-на-Дону не исключают наступления на город украинских военных

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что украинские военные планировали наступление на город.

Он отметил, что российские военные не дают ВСУ осуществить этот замысел. При этом он не считает такое наступление невозможным.

Ранее российские военнослужащие находили на украинских позициях карты, на которых были обозначены направления наступления на Ростов и Таганрог.

На таких картах были нанесены пометки о расположении российских и украинский военных во время спецоперации.