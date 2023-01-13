Прайс: Госдеп знает о депортации гражданина США Дадли из России

Представитель Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что в органе информированы о принудительном выдворении американца Тайлера Дадли за пределы РФ.

Сотрудник американского Госдепа Нед Прайс публично подтвердил, что правительство страны информировано о депортации гражданина Соединённых Штатов Тэйлора Дадли из России. Бывший глава штата Нью-Мехико Билл Ричардсон утверждает, что Дадли уже находится в пути на родину.

По данным ряда независимых СМИ, американец Тэйлор Дадли был задержан на границе Калининградской области при попытке въезда в РФ с территории Польши. При этом Дадли является ветераном американского флота.