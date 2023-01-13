Прайс: Госдеп знает о депортации гражданина США Дадли из России
Представитель Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что в органе информированы о принудительном выдворении американца Тайлера Дадли за пределы РФ.
Сотрудник американского Госдепа Нед Прайс публично подтвердил, что правительство страны информировано о депортации гражданина Соединённых Штатов Тэйлора Дадли из России. Бывший глава штата Нью-Мехико Билл Ричардсон утверждает, что Дадли уже находится в пути на родину.
По данным ряда независимых СМИ, американец Тэйлор Дадли был задержан на границе Калининградской области при попытке въезда в РФ с территории Польши. При этом Дадли является ветераном американского флота.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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