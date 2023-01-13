Бизнесмены из Казахстана организовали установку «юрты несокрушимости» в Киеве
2023-01-13 00:25
14 января в центре Киева откроется «юрта несокрушимости». Это уже второе такое сооружение, первое установили в Буче.
Строительство юрт осуществляется за счет бизнесменов из Казахстана. Всего планируется установить шесть конструкций.
Авторы проекта уточняют, что в «юрте несокрушимости» можно согреться, зарядить мобильные устройства и выпить чаю даже во время блэкаута.
Все юрты будут работать, пока на Украине не установится теплая погода.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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