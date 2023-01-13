Бизнесмены из Казахстана организовали установку «юрты несокрушимости» в Киеве

14 января в центре Киева откроется «юрта несокрушимости». Это уже второе такое сооружение, первое установили в Буче.

Строительство юрт осуществляется за счет бизнесменов из Казахстана. Всего планируется установить шесть конструкций.

Авторы проекта уточняют, что в «юрте несокрушимости» можно согреться, зарядить мобильные устройства и выпить чаю даже во время блэкаута.

Все юрты будут работать, пока на Украине не установится теплая погода.