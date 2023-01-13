Додон предложил провести досрочные президентские выборы в Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что в стране следует провести досрочные выборы президента и парламентариев.

13 января бывший молдавский президент Игорь Додон появился в эфире национального телевидения, где публично заявил, что на территории Молдавии сложилась "критическая" ситуация в области политики. По мнению Додода, действующий парламент Молдавии работает незаконно, попутно разбиваясь на разрозненные группировки, которые выдвигают ультиматуму президенту Майе Санду.

Также Игорь Додон назвал нелегитимной власть самой Санду, призвав провести досрочные президентские и парламентские выборы в Молдавии как можно скорее.