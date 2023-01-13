Премьер Эстонии призвала к снижению потолка на российскую нефть и усилению санкций против РФ
2023-01-13 00:38
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает западные страны снизить потолок цен на российскую нефть.
Во время встречи с хорватским коллегой Андреем Пленковичем она сказала, что усиление санкций в отношении энергоносителей из РФ – это ключевой вопрос.
Каллас предложила пересмотреть потолок цен на российскую нефть в сторону снижения в ближайшее время.
Кроме того, он считает необходимым нарастить поставки военной помощи Украине, посколько это открывает путь к миру.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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