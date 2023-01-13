Арестович: отступление ВСУ из Соледара соответствует плану командования

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что выход украинских войск из Соледара не будет бегством.

В ночь пятницы Алексей Арестович дал интервью журналисту-иноагенту Марку Фейгину, где публично заявил, что вооружённые силы Украины контролируют обстановку в Соледаре, однако могут отступить из города в случае, если вышестоящее командование примет подобное решение в будущем.

По данным Арестовича, выход бойцов ВСУ из Соледара будет соответствовать плану ведения боевых действий украинской армией на Донецком направлении фронта.