Премьер Эстонии Каллас назвала поставки оружия Киеву «путём к миру»
Эстонский премьер-министр Кая Каллас утверждает, что передача западных вооружений Украине является кратчайшим путём к миру в регионе.
Пресс-служба правительства Эстонии уведомляет, что Кая Каллас публично поприветствовала решение лидеров стран коллективного Запада объявить о направлении Украине новых пакетов военной помощи. По мнению Каллас, политика интенсификации поставок вооружений Киеву является прямым "путём к миру".
Примечательно, что ранее аналогичную позицию высказал генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг, за что подвергся критике в правительственных кругах России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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