Премьер Эстонии Каллас назвала поставки оружия Киеву «путём к миру»

APS
2023-01-13 00:48

Эстонский премьер-министр Кая Каллас утверждает, что передача западных вооружений Украине является кратчайшим путём к миру в регионе.

Пресс-служба правительства Эстонии уведомляет, что Кая Каллас публично поприветствовала решение лидеров стран коллективного Запада объявить о направлении Украине новых пакетов военной помощи. По мнению Каллас, политика интенсификации поставок вооружений Киеву является прямым "путём к миру".

Примечательно, что ранее аналогичную позицию высказал генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг, за что подвергся критике в правительственных кругах России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей











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