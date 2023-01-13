Финляндия назвала условия передачи Украине танков Leopard

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна готова передать Украине танки Leopard, но только при определенных условиях.

По его словам, передача танков возможна в случае формирования совместного европейского проекта.

При этом Ниинистё подчеркнул, что украинским военным не может быть передано большое количество такой техники.

Причины заключаются в том, что Финляндия граничит с Россией и пока не имеет членства в НАТО.