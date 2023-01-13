Финляндия назвала условия передачи Украине танков Leopard
2023-01-13 00:53
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна готова передать Украине танки Leopard, но только при определенных условиях.
По его словам, передача танков возможна в случае формирования совместного европейского проекта.
При этом Ниинистё подчеркнул, что украинским военным не может быть передано большое количество такой техники.
Причины заключаются в том, что Финляндия граничит с Россией и пока не имеет членства в НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина