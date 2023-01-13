Матвиенко: государственность России не имеет уязвимых мест

Глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко утверждает, что слабых мест в российской государственности не существует.

13 января председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко пообщалась с журналистами "Парламентской газеты", где публично заявила, что Россия является государством федеративного типа, и устойчивость взаимоотношений между всеми регионами страны является абсолютным приоритетом её правительства.

По мнению Матвиенко, власти России успешно справились со стоявшей перед ними задачей, устранив все уязвимые места в российской государственности.