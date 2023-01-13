Forbes: общая мощность генераторов, завезенных на Украину, соответствует энергблоку АЭС

Издание Forbes сообщает, что в течение 2022 года на Украину были завезены генераторы, общая мощность которых сопоставима с энергоблоком АЭС.

За 11 месяцев в страну ввезено 345 тыс. генераторов, средняя мощность таких устройств составила от 1 ГВт.

Ранее сообщалось, что Германия передала генераторы для украинских производителей продуктов питания.

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, менее чем за два месяца в страну привезли оборудование для восстановления энергосистемы на 11,3 млн долларов.