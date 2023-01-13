Белый дом: секретные документы случайно попали в офис Байдена

В Белом доме уверяют, что обнаружение документации с грифом "секретно" в кабинете Джо Байдена является ошибкой.

В пятницу американский Белым дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что нахождение секретных данных разведки об Украине, Иране и Британии в офисе Джозефа Байдена является случайностью.

В тексте отмечено, что инициированное Конгрессом США расследование неизбежно докажет, что помещённые в кабинет Байдена бумаги не являются результатом желаний действующего президента.

Примечательно, что 12 января по просьбе спикера Палаты Представителей Кевина Маккарти Министерство юстиции Соединённых Штатов назначило Роберта Хура специальным прокурором для расследования дела о документации Джо Байдена.