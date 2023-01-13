Арестович объяснил возможное отступление ВСУ из Соледара
2023-01-13 01:04
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что возможное отступлении ВСУ из Соледара будет плановым решением командования.
Он назвал ситуацию контролируемой и рассказал, что украинские власти сейчас решают, как поступить в сложившихся обстоятельствах.
Арестлович подчеркнул, что если будет принято решение о выходе ВСУ из Соледара, отвод войск будет плановым.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные взяли Соледар под контроль.
Опубликовано: Светлана Репина