Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с обнаружением секретных документов в офисе Джо Байдена.

Ночью 13 января сотрудник Совета федерации Алексей Пушков опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что Джозеф Байден, недавно смеявшийся над бывшим американским президентом Дональдом Трампом за сокрытие секретных бумаг, теперь сам уличён в хранении документации, владеть которой не имел права.

По данным ряда зарубежных СМИ, в ноябре советники Байдена нашли в его кабинете десять папок разведывательных данных о Киеве, Лондоне и Тегеране, полученные им во время нахождения вице-президента США. Известно, что помощники Джо Байдена поспешили вернуть найденные бумаги в национальный архив, однако Конгресс начал расследование в связи с инцидентом.