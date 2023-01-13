Советник Госдепа Шолле: США пытаются нейтрализовать деятельность ЧВК «Вагнер»
2023-01-13 01:08
Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США вместе с союзниками ведут работу по нейтрализации ЧВК «Вагнер».
Он сказал, что действия частной военной компании в ряде стран вызывают обеспокоенность в Соединенных Штатах.
Шолле отметил, что у США есть информация о вербовке бойцов в ЧВК «Вагнер» в Сербии и в других государствах.
Ранее издание Politico сообщало, что США активизировали сбор информации о деятельности ЧВК «Вагнер» в Сербии, Центрально-Африканской Республике и в Мали.
Опубликовано: Светлана Репина