Советник Госдепа Шолле: США пытаются нейтрализовать деятельность ЧВК «Вагнер»

Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США вместе с союзниками ведут работу по нейтрализации ЧВК «Вагнер».

Он сказал, что действия частной военной компании в ряде стран вызывают обеспокоенность в Соединенных Штатах.

Шолле отметил, что у США есть информация о вербовке бойцов в ЧВК «Вагнер» в Сербии и в других государствах.

Ранее издание Politico сообщало, что США активизировали сбор информации о деятельности ЧВК «Вагнер» в Сербии, Центрально-Африканской Республике и в Мали.