Президент Сербии Вучич предложил США надавить на Косово

Президент Сербии Александр Вучич во время разговора с советником Госдепартамента США Дереком Шолле обсудил ситуацию в Косово.

Он надеется, что Соединенные Штаты признают усилия сербской стороны, направленные на сохранение стабильности и мира в регионе.

Вучич рассчитывает, что США побудят Приштину выполнять обязательства в соответствии с заключенными соглашениями.

В целом президент Сербии положительно оценил переговоры с Шолле, отметив, что диалог был открытым и содержательным.