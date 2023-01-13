Президент Сербии Вучич предложил США надавить на Косово
2023-01-13 01:18
Президент Сербии Александр Вучич во время разговора с советником Госдепартамента США Дереком Шолле обсудил ситуацию в Косово.
Он надеется, что Соединенные Штаты признают усилия сербской стороны, направленные на сохранение стабильности и мира в регионе.
Вучич рассчитывает, что США побудят Приштину выполнять обязательства в соответствии с заключенными соглашениями.
В целом президент Сербии положительно оценил переговоры с Шолле, отметив, что диалог был открытым и содержательным.
Опубликовано: Светлана Репина