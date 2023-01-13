Дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари госпитализирована после остановки сердца

Издание TMZ уведомляет, что Лиза-Мари Пресли перенесла остановку сердца и находится в больнице.

13 января журналисты информационного агентства TMZ сообщили, что дочь известного певца Элвиса Пресли Лиза-Мари пережила остановку сердца: известно, что бригада скорой помощи прибыла домой к женщине, обнаружив у неё отсутствие пульса, после чего Пресли сделали инъекцию адреналина и непрямой массаж сердца.

К текущему моменту Лиза-Мари Пресли находится в госпитале и получает всё необходимое лечение, однако наблюдающие за ней медики не дают никаких прогнозов.