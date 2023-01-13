Глава Минобороны Германии: поставки танков на Украину не обсуждаются

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что власти страны не рассматривают вопрос поставок танков на Украину.

По ее словам, правительство ФРГ не принимало решения о таких поставках, вопрос даже не выносился на обсуждение.

При этом Ламбрехт отметила, что Германия передает украинским военным 40 БМП Marder и будет проводить обучение работе с ними.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard.