Сотрудник телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в совершении преступлений против Соединённых Штатов посредством многомиллиардной помощи Киеву.

Американский телеведущий Такер Карлсон утверждает, что в течение прошлого и начала 2023 года Джо Байден потратил на Украину более ста миллиардов долларов, однако значительно меньшая сумма была потрачена на ремонт дорог в США. При этом Карлсон отметил, что накануне бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила стремительном поражении украинских войск на поле боя.

По мнению Такера Карлсона, Байден совершает преступление, продолжая выделять большие средства на нужды Киева, игнорируя американские национальные интересы, при этом запретив СМИ рассказывать правду о реальном положении дел ВСУ.