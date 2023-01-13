Глава СК России Бастрыкин: натурализованные иностранцы обязаны участвовать в спецоперации

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал участие в спецоперации обязанностью натурализованных иностранцев.

Он отметил, что таких граждан следует направлять для выполнения задач спецоперации в первоочередном порядке.

Бастрыкин сообщил, что за первую половину прошлого года гражданами России стали более 60 тыс. граждан Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.

Он также напомнил, что заключение контракта на службу в ВС РФ для участия в спецоперации позволяет иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке.